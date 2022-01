Hilbert Moerman opnieuw lijsttrekker voor PvdA in Ommen

Voor het eerst in half jaar geen oversterf­te meer in Gelderland en Overijssel (Flevoland blijft nog achter)

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat er in Nederland geen sprake meer is van oversterfte. Het is voor het eerst in een half jaar tijd dat er minder mensen stierven dan het CBS verwachtte. Ook in Gelderland en Overijssel was geen sprake meer van oversterfte, Flevoland bleef (nog) een beetje achter in de trend.

7:36