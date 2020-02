Hoe een anonieme brief leidde naar drie zwakbegaafde overvallers die Beppie (84) opsloten

Beppie is een vitale vrouw. En ook nog eens zeer punctueel. Eigenschappen die waarschijnlijk haar leven redden. De weduwe woont al jaren alleen in the middle of nowhere in een boerderijtje in het buitengebied van De Krim. Beppie - die zich beledigd voelt wanneer ze in een artikel hoogbejaard wordt genoemd - is niet bang. Ook na eerdere diefstallen laat de vrouw zich niet wegjagen uit haar huis.