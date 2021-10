Hoe is de Vechtdalverbinding tot stand gekomen? Seniorenbond Ommen houdt er een informatieavond over

Vilsteren doopt parochie­huis om tot duurzaam dorpshuis: onmisbaar voor ontmoeting

19 oktober ,,Iedereen is blij met de nieuwe invulling van ons dorpshuis, het hele dorp heeft er baat bij. Als dit na de sluiting van de school ook al zou wegvallen houden we weinig voorzieningen over.’’ Gerard Rietman, voorzitter van de Stichting Vilsteren Samen Actief die het parochiehuis een facelift gaf, is enthousiast over de metamorfose.