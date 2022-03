Hoe Rob (49) uit Hardenberg uitgroeit tot de grootste appbouwer van Nederland

Het is enkele dagen na de fusie van Kosse’s Move4Mobile en M2mobi uit Amsterdam. ,,Het eerste gesprek vond twee jaar geleden al plaats”, verklapt hij. ,,Het werd benaderd alsof wij worden overgenomen. Een dag later belde ik terug en zei dat het een fijn gesprek was, maar een overname niet bij ons past. Wij zijn trots op wat we gerealiseerd hebben, willen dat niet uit handen geven en de laatste stem houden in de visie waarin we geloven.”