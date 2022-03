Hoe Robert (49) uit Hardenberg uitgroeit tot de grootste appbouwer van Nederland

Hardenberg saamhorig in actie voor oorlogs­slacht­of­fers Oekraïne

Net als in de buurgemeentes Ommen en Dalfsen spannen ook veel inwoners van Hardenberg zich in voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Her en der worden spontaan inzamelingsacties opgezet. De gemeenteraad van Hardenberg gaf deze week het goede voorbeeld. Met een raadsbreed aangenomen motie vroeg de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders om steun, niet alleen in woorden maar ook in daden.

4 maart