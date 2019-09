Hoge leges bij Rheezerendse vlooienmarkt waren fout gemeente

,,Erg vervelend”, noemde mede-organisator Henny Anthonissen de extra kosten die de vlooienmarkt aan de gemeente moest betalen. De kosten bedroegen eerder 50 euro in totaal voor zes markten, terwijl dat dit jaar opeens 50 euro per markt was, wat neer komt op 300 euro in totaal.

Toekomst

Anthonissen vreesde voor de toekomst van de markt. ,,We maken namelijk wel een boel onkosten. De toiletwagen moet gehuurd en gehaald worden, we moeten stroom betalen, de ehbo kost geld en we moeten ook zorgen voor afrastering en een advertentie in De Toren. We willen die vlooienmarkt graag overeind houden en mensen er een plezier mee doen, maar we maken nu eenmaal kosten. Als het regent blijven de mensen weg, maar hebben wij wel die onkosten moeten maken.”

De zorgen blijken onterecht, want de gemeente Hardenberg geeft in een reactie op vragen van het CDA aan dat er een fout is gemaakt bij de berekening van de leges voor de Rheezerendse vlooienmarkt. ‘We hebben na onderzoek vastgesteld dat er een onjuist bedrag aan leges in rekening is gebracht’, stelt het college in de schriftelijke beantwoording.

Fout

‘Per abuis is het legestarief voor een evenementenvergunning per markt in rekening gebracht. Echter de legesverordening heeft als belastbaar feit het behandelen van een aanvraag. Als het om bundeling van dezelfde activiteit in één aanvraag gaat, geldt dat dus als één aanvraag’, schrijft het college. De fout is inmiddels hersteld en het teveel betaalde bedrag is reeds of zal binnenkort worden gerestitueerd.