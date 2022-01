Honderden wandelaars bij ‘Fakkeltocht voor de vrijheid’ in Ommen

Wandelaars liepen met brandende fakkels en andere lichtjes over straat, ondertussen leuzen scanderend. De lopers werden voor en achter begeleid door tractoren. Volgens de gemeente Ommen was er een vergunning afgegeven voor de demonstratie. De demonstratie begon op de Markt, waarvandaan de meute wandelend vertrok richting de Zeeheldenbuurt, De Strangen en naar de Strangeweg. Er liepen een paar honderd mensen mee. Onderweg was er muziek, zoals Nothing Else Matters van Metallica, en They Don’t Care About Us van Michael Jackson.