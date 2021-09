Honderdjarige emeritus predikant: ‘Maak werk van een zinvolle taak in het leven’

Zijn honderdste verjaardag bereikte emeritus predikant Pieter van Gurp afgelopen donderdag. De Dalfsenaar kreeg daarvoor in zijn woning aan het Luukmanserf onder meer burgemeester Erica van Lente op bezoek, die hem namens de gemeente feliciteerde met deze bijzondere mijlpaal. Het koninklijk huis feliciteerde hem per brief. Het feest voor de familie werd evenwel afgelopen zaterdag gevierd in Hierden, nabij Harderwijk.

Bijna alle klein- en achterkleinkinderen waren daarbij aanwezig. En dat zijn er heel wat, want de honderdjarige heeft behalve vijf dochters 31 kleinkinderen en 58 achterkleinkinderen. “Bij elkaar waren er ruim honderd mensen”, zegt José Huisman-van Gurp, de op een na jongste dochter, die de hand had in de organisatie van het feest. ,,Alle kinderen en kleinkinderen hebben een brief of een persoonlijke herinnering opgeschreven. Die hebben we gebundeld in een gedrukt boek, dat we hem hebben aangeboden.’’

Brief aan informateur

Lichamelijk gaat hij de laatste jaren iets achteruit vanwege artrose, maar de honderdjarige is met name geestelijk nog zeer gezond. De emeritus predikant volgt de maatschappelijke ontwikkelingen nog op de voet. Kenmerkend daarvoor is dat hij een brief voorbereidt aan informateur Johan Remkes met adviezen over de kabinetsformatie. ,,Want die kunnen ze wel gebruiken nu het zo’n beschamende vertoning is geworden.’’

In zijn toespraak tot de familie ging hij zaterdag ook in op de vraag ‘hoe je honderd wordt’. Hij heeft goede genen, want verscheidene broers en zussen zijn inmiddels ook op hoge leeftijd. ,,Daarnaast moet je een zinvolle taak in het leven vinden en daarmee aan het werk gaan. En actief blijven, ook als de jaren gaan tellen.’’ En voor het overige, vindt hij, is een goede gezondheid je gegeven door de Schepper.

De in Den Haag geboren dr. Pieter van Gurp, de achtste uit een gezin van zestien kinderen, studeerde na de hbs klassieke talen en volgde in de oorlogsjaren een studie theologie in Kampen. Hij was betrokken bij de Vrijmaking binnen de Gereformeerde Kerken en werd in 1947 predikant binnen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV). In die hoedanigheid diende hij zeven gemeenten, waaronder een in Australië.

Emeritaat

Van Gurp ging in 1986 met emeritaat, maar bleef op andere terreinen actief. Zo promoveerde hij in 1989 op een proefschrift over de missiologie en was hij een reeks van jaren hoofdredacteur van het blad Reformanda. Kort na de eeuwwisseling was Van Gurp een invloedrijke persoon bij de scheuring binnen de GKV. Hieruit ontstond in 2003 De Gereformeerde Kerken (hersteld).

Na zijn emeritaat ging hij aanvankelijk met zijn vrouw wonen in Arnhem, maar verhuisde later naar Dalfsen. Zijn vrouw overleed in 2010, na een huwelijk van 63 jaar. Twee jaar geleden hield hij zijn laatste preek. Wel schrijft hij nog steeds catechismuspreken voor leesdiensten.