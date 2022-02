Hoogevener haalt met hoge snelheid in, veroorzaakt ongeluk en test positief op speekseltest

De voorste automobilist uit Hoogeveen besloot een manoeuvre naar links te maken, waarna er een botsing ontstond. Bijna viel het voertuig van de 24-jarige Hoogevener op zijn kant, maar dit bleef hem bespaard. De auto's kwamen tot stilstand in de berm, waarop de politie werd ingeschakeld. Bij de Hoogevener werd een speekseltest afgenomen, waaruit bleek dat er bepaalde stoffen in zijn bloed zaten die zijn rijgedrag konden beïnvloeden.

Aanvullend bloedonderzoek zal uit moeten wijzen welke stoffen en in welke mate de bestuurder in zijn bloed had. ,,Dan pas kan er bepaald worden of iemand zich wel of niet binnen de strafbare grens bevond”, verklaart politiewoordvoerder Henk Kremer.