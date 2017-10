Hoonhorst heeft genoeg laadpalen, nu Overijssel en Gelderland nog

Die eerste laadpaal bij de kerk in Hoonhorst is van 2011. Voor de onthulling kwam dorpsbewoner Ruud Lubbers nog opdraven. De nieuwste staat er sinds vier weken, 50 meter verderop. Het was nodig, zegt Antje Kingma van Duurzaam Hoonhorst. ,,Het werd een beetje krapjes.’’ Zo werkt dat, in een ‘groen’ dorp.

In elk kern van de gemeente Dalfsen, waar Hoonhorst bij hoort, staat een laadpaal voor elektrische auto’s. Dat is sinds 2011 zo. De gemeente aan de Vecht liep daarmee ver voor de Overijsselse troepen uit. In de hele provincie staan er ongeveer slechts 200. Daar komt verandering in. Samen met Gelderland laat Overijssel komende tijd 2250 oplaadpalen plaatsen. Zodat er een ‘dekkend netwerk’ komt. Met andere woorden: wie elektrisch rijdt, hoeft nergens te stranden met een lege accu.

Stijging

Ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Uit cijfers van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) waren er eind 2015 nog zo’n 7400. Dik anderhalf jaar later staan er ruim 14.000 oplaadpalen in Nederland. Dat zijn alleen nog maar stroompunten die 24 uur per dag toegankelijk zijn. Op plekken die beperkt toegankelijk zijn (zoals sommige parkeergarages) stonden er op 31 augustus dit jaar 15.700.

Voor alle brandstofautomobilisten die zich ergeren aan weer een stekkerauto op een parkeerplaats: de eigenaar betaalt voor het tanken van stroom. Het is dus niet gratis. ,,Ook bij publieke palen moet je eigenlijk altijd wel betalen’’, zegt Tom Hoven van de RVO. Het woord publiek misleidt. Het is gewoon het tegenovergestelde van ‘privaat’: stroomtappunten die van iemand persoonlijk zijn. RVO schat dat er zo’n 75.000 snellaadpunten zijn bij particulieren. Dat zijn de modernste: snelladers. Dan heb je in een kwartiertje een volle accu. Wie nog een ‘ouderwetse’ elektrische wagen heeft bij een ‘ouderwets’ stroompunt, kan rekenen op zeker een uur of zes ‘tanken’. Via www.oplaadpalen.nl iIs te zien waar ze staan.

Voorwaarde

De 200 huidige publieke stroompunten in Overijssel zijn bij lange na niet voldoende voor de komende jaren, denkt gedeputeerde Annemieke Traag. Op de website van de provincie meldt ze: ,,Eind 2020 is er behoefte aan 1400 laadpalen. Een belangrijke voorwaarde voor mensen om elektrisch te rijden is voldoende mogelijkheid om de auto op te laden.’’ Meer elektrische auto’s draagt bij aan minder fijnstof en minder geluidsoverlast, weet Traag. ,,Dat is belangrijk voor een aantrekkelijke leefomgeving in Overijssel. ”

Oplaadpaal in Hoonhorst © Alex Mulder

Waar ze ook komen te staan: Hoonhorst zal ze niet echt nodig hebben. Met twee laadpalen (voor vier stekkerauto’s) - nog los van de palen in particulier eigendom - is het dorp rijk voorzien. Gerard Holterman (67) regelt de logistiek van de Renault. De wagen is het ‘kindje’ van Anja Kingma (53), ,,het geeft soms wat sores, maar je gaat er van houden.’’ Kingma is van Duurzaam Hoonhorst, dat in 2010 zich het duurzaamste dorp van Nederland mocht noemen. De auto is maar een van de projecten die werden opgestart van de 1,5 miljoen euro die Hoonhorst won met de titel. Kingma: ,,Het moest binnen drie jaar op. Een derde van het geld hebben we gestoken in projecten voor het dorp die geld opleveren.’’

Zonnepanelen

Zoals de zonnepanelen. Die liggen onder meer op dorpsgebouw De Potstal, de stroom gaat zo ongeveer rechtstreeks de elektrische dorpsdeelauto in. De auto brengt ook geld in het laatje, maar zorgt vooral voor vervoer op maat voor veel ouderen. Ze gaan naar dagbesteding of naar de markt. De Renault zelf is ook een oudje - en eigenlijk aan vervanging toe. Het laden kosten zes uur bij de nieuwe laadpaal, nieuwe auto’s zijn veel sneller volgetankt. Het geld is er wel, maar is het een verstandige zet? ,,Daar denken we nog over na’’, zegt Kingma. De wereld van elektrisch verandert zo snel. En geld kan je maar één keer uitgeven.

