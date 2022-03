Horeca bij havenkantoor in Hardenberg moet voor aantrekkelijke haven aan de Vecht zorgen

Kavels voor 22 woningen Mariënberg nog dit jaar te koop: ‘Behoefte is groot’

De gemeente Hardenberg wil nog eens 22 woningen laten bouwen in nieuwbouwwijk De Marke in Mariënberg. Hier verrezen de afgelopen jaren al tientallen nieuwe huizen. In De Marke III komen nog eens elf vrijstaande woningen, zes twee-onder-eenkappers en vijf rijwoningen. Als de gemeenteraad het plan goedkeurt, kunnen de kavels nog dit jaar in de verkoop.

