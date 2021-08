Horecagelegenheden verlangen naar muziekevenementen, Evenementenhal Hardenberg biedt uitkomst

In Den Herdenbergher en Brasserie de Markt werden voor de uitbraak van het coronavirus regelmatig muziekevenementen georganiseerd. Momenteel is dat niet mogelijk. Om op dit moment, op een verantwoorde wijze, een evenement te organiseren hebben de horecagelegenheden meer ruimte nodig, zo geeft André Eggengoor, eigenaar van Den Herdenbergher, aan. Sinds de heropening van de horeca zijn Den Den Herdenbergher en Brasserie de Markt dan ook volledig gericht op het verzorgen van lunch, diners en borrels.

Volgens Eggengoor ‘kriebelt het al langere tijd om het ouderwetse gevoel van een muziekevenement weer naar boven te halen’. In coronatijd is de Evenementenhal Hardenberg hiervoor een geschikte locatie. De hal beschikt namelijk over voldoende ruimte. Bovendien heeft de Evenementenhal Hardenberg als doorstroomlocatie ervaring met onder andere het uitvoeren van een corona-controle middels de Corona Check App.

Den Herdenbergher en Brasserie de Markt gaan daarom samenwerken met Easyfairs en DPL Licht en Geluid om iedere maand een muzikaal evenement te organiseren in de Evenementenhal Hardenberg. Wanneer het eerste muziekevenement gaat plaatsvinden is nog niet bekend. ,,Maar de eerste editie trappen we in ieder geval af met een gezellig ouderwets feest in een nieuw jasje’’, aldus Eggengoor.