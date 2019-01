Hotelpiraten betuigen spijt voor rechter: ‘Het was een kwestie van overleven’

,,Ik snap heel goed dat mensen zich besodemieterd voelen.” Jan V. (63), de mannelijke helft van het stel dat bekend geworden is als ‘hotelpiraten’ trok dinsdag in de rechtbank in Assen het boetekleed aan. Samen met zijn vrouw Jolanda H. lichtte hij tussen augustus 2017 en augustus vorig jaar ruim zestig mensen op.

Onder hen twintig eigenaren van hotels en bed & breakfasts uit onder meer Loon, Meppel, Gieten, Winschoten, Stadskanaal en Ommen, waar de twee verbleven zonder te betalen.

Kerkgangers

De officier van justitie eiste vier jaar cel tegen Jan V.. Zijn vrouw had een iets kleinere rol en hoorde drie jaar eisen. Een jaar lang trok het stel door Nederland. Horecagelegenheden werden niet betaald en de vele particulieren, vooral kerkgangers, die hun geld leenden als ze zielige verhalen ophingen, zagen hun geld niet meer terug.

Zo’n veertig gedupeerden eisten tijdens de rechtszaak in totaal zo’n 20.000 euro schadevergoeding. Een deel ervan was aanwezig bij de rechtszaak, het vertrouwen diep beschaamd. Op sommige opmerkingen van Jan V. klonk hoongelach vanaf de tribune.

Modelpatiënt

Al 23 jaar loopt oplichting als een rode draad door het leven van V., geboren Mijdrechter. Meerdere keren is hij tot stevige celstraffen veroordeeld en in 2010 ook tot tbs met voorwaarden. Het mocht niet baten. ,,Meneer werd in de kliniek omschreven als een modelpatiënt, maar tot een daadwerkelijke gedragsverandering is het niet gekomen”, aldus de officier.

Dat was ook de reden dat ze nu geen behandeling en reclasseringstoezicht eiste, ondanks dat H. en V. volgens de psychiater die hen onderzocht allebei lijden aan een persoonlijkheidsstoornis. Wel zijn ze in de gevangenis allebei begonnen met therapie, vertelden ze.

Met de bus en op de fiets

Voordat ze in augustus 2017 begonnen aan hun jaar vol misdrijven, woonden ze in Bovensmilde. Vanwege schulden kregen ze betalingsproblemen, waardoor ze hun huis werden uitgezet. “Het was een kwestie van overleven”, omschreef Jan V. de werkwijze waarmee ze vervolgens door Nederland trokken. Ze hebben alles bekend.

Ootmarsum

Ze reisden met de bus, want een auto hadden ze ook niet en de trein was te duur. Vier keer stalen ze fietsen van een hotel of B&B om hun reis te vervolgen. Ze gebruikten valse namen en gaven valse adressen op. Bij het Twents Gastenhoes in Ootmarsum sliep en at het stel elf dagen. Ze boekten aanvankelijk voor een paar, rekenden die af en vroegen of ze konden verlengen. Na elf dagen verschenen ze ’s ochtends onverwacht niet aan het ontbijt en waren ze gevlogen. Een rekening van zo’n 1400 euro stond nog open.

Laatste zetje

Eigenaar Marc Nolte van Hotel Marcant in Tubbergen zette een foto van het stel op Facebook, nadat ze ook hem hadden opgelicht. ,,Puur toevallig kochten ze in de dagen erna toevallig weer eens een krant. Dat was het laatste zetje om naar de politie te gaan”, aldus Ingrid Weijers, advocaat van V. en H. De media hadden het Facebookbericht opgepikt en het stel zag zichzelf in de krant. Op 16 augustus meldden ze zich op het bureau in Assen en sindsdien zitten ze vast.

Foute keuzes

,,Maar we hadden hoe dan ook wel gemeld, want we waren er helemaal klaar mee”, zei H. ,,Het is echt niet leuk om mensen te benadelen.” Ze zegt dat dat ze een vreselijk jaar achter de rug heeft. ,,Als we eerder hulp hadden gezocht en niet ons huis uitgezet waren, was dit niet gebeurd, daar ben ik van overtuigd. We hebben foute keuzes gemaakt.”