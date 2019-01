Huisartsen in het Vechtdal trekken alles uit de kast voor nieuwe collega's

,,Als je het doet, moet je het ook goed doen’’, valt Auke Tinselboer met de deur in huis. ,,Dat is ook de reden dat we een reclamebureau hebben ingeschakeld.’’ De 44-jarige huisarts uit Slagharen is een van de vier huisartsen die graag een nieuwe collega zou verwelkomen. Is de vraag dan zo dringend? ,,Nee hoor, dat valt wel mee. Maar we zien wel problemen aankomen, het tekort aan huisartsen wordt in de toekomst groter. We willen het voor zijn. Erik Meijer uit Lutten wil zijn praktijk al twee jaar overdragen, maar er zijn geen gegadigden. Elk dorp moet toch een huisarts hebben?’’ Tinselboer is met zijn 44 jaar de benjamin van het stel. ,,De andere drie zijn boven de zestig, dus wat dat betreft is het misschien wel dringend. Zij stoppen binnen een paar jaar.’’