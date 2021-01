Huizenprijzen Hardenberg en Zutphen naar recordhoogte, ook tijdens coronacrisis blijft woningmarkt oververhit

Zangeres Karlijn Luisman uit Hardenberg door in The Voice of Holland: ‘Ik stond te trillen’

10 januari Zangeres Karlijn Luisman is door naar de volgende ronde in The Voice of Holland. Gisteravond was ze te zien in de uitzending van de talentenjacht op RTL4 met haar 'blind audition', die al weken geleden opgenomen was.