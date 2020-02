Hulpplatform WeHelpen Balkbrug krijgt minder hulpvragen dan vooraf werd verwacht

WeHelpen Balkbrug biedt hulp dichtbij, vertrouwd en door mensen die door de organisatie gecheckt zijn. ,,Bovendien is het gratis zodat daar geen drempel ligt. We hebben nagedacht over artificieel geld om de hulpbieder te waarderen, maar dat idee is tot op heden nog niet nader uitgewerkt. Eerst maar eens zorgen dat we voldoende bekendheid en hulpvragen krijgen.’’ Er wordt samengewerkt met de plaatselijke huisartsen en hulpverleners om WeHelpen beter bekend te maken. ,,Zij horen van meer situaties dan wij en kunnen wellicht eerder doorverwijzen.’’

Tijd om te groeien

Overigens is de achterblijvende hulpvraag in Balkbrug niet uniek. Ook in De Krim, waar WeHelpen eveneens in 2019 werd gelanceerd, blijft de behoefte achter bij de verwachtingen. Volgens Smits reden voor De Stuw, die beide initiatieven ondersteunt, om na te denken over verdere voortzetting van die steun. ,,Daar heb ik mij best even boos over gemaakt, want we zijn eigenlijk nog maar net begonnen. Het moet groeien, een kans krijgen.’’ Hetzelfde geldt volgens Piet Spoelstra voor de rolstoeltaxi die door garage Jansen gratis beschikbaar wordt gesteld. , , Een mooi particulier initiatief waar nog te weinig gebruik van wordt gemaakt terwijl iemand alleen een eigen chauffeur hoeft te regelen en de brandstof moet betalen.’’