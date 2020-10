Iets meer zekerheid voor gedupeerden kanaaldrama: schaderegeling wordt uitgebreid

Met het vaststellen van de regeling komt er eindelijk iets meer duidelijkheid voor de meer dan 350 kanaalbewoners die de afgelopen jaren melding hebben gedaan schade aan hun woning. Maar er is voor velen nog een lange weg te gaan.

Eindelijk is er een regeling

Het dossier van kanaal Almelo-De Haandrik een doorn in het oog van de provinciale politici. Na baggerwerkzaamheden en het trillen van damwanden stroomden de schademeldingen bij de provincie Overijssel binnen. Er is sprake van scheuren in gevels, maar ook van verzakkingen van woningen en tuinen. De schade wordt gelinkt aan de kanaalwerkzaamheden die tussen 2011 en 2016 plaatshadden, maar in een onderzoek van Deltares staat dat een groot gedeelte van de meldingen niet met zekerheid aan die werkzaamheden te linken valt.

Na lang wachten lag er gisteren een regeling die de provincie Overijssel verplicht om de schade die aan de werkzaamheden is toe te schrijven - en waarvoor de provincie dus aansprakelijk is - te vergoeden. Voor overige gevallen wordt een zogeheten onverplichte schaderegeling in het vooruitzicht gesteld. Met unaniem aangenomen moties hebben de Provinciale Staten gisteren bepaald dat de aankoopdatum van de woning niet meer bepalend is om voor de regeling in aanmerking te komen. Ook schade die mogelijk voor 2011 is veroorzaakt, kan worden vergoed.

Gedupeerden nog in de wachtkamer

De schaderegeling neemt niet alle zorgen weg. Nog steeds verkeren veel kanaalbewoners in onzekerheid. Een onafhankelijke schade-expert zal eerst moeten beoordelen in hoeverre de schade is veroorzaakt door de werkzaamheden. Daar waar onzekerheid bestaat, moet mogelijk extra onderzoek worden gedaan. Ook mogen gedupeerden nog een contra-expertise op kosten van de provincie Overijssel laten uitvoeren. Gedeputeerde Bert Boerman verwacht dat de eerste dertien taxaties vanaf volgende week al kunnen worden ingepland.

De Statenfracties hebben ook besloten dat de Rekenkamer Oost-Nederland wordt gevraagd om onderzoek te doen naar de kwaliteit van de politiek in het kanaaldossier. Ook komt er - los van de schadetaxaties - aanvullend onderzoek naar precieze oorzaak van de schades waar nog onduidelijkheid over is.

Motie van wantrouwen

Voorafgaand aan de Statenvergadering diende PVV-fractieleider Erik Veltmeijer twee moties van wantrouwen in, waarvan één gericht aan verantwoordelijk gedeputeerde Bert Boerman en één gericht aan het voltallige college van Gedeputeerde Staten. De moties werden niet gesteund door de andere fracties. Veltmeijer vreest dat de huidige schaderegeling tot een groot aantal juridische procedures leidt. „Deze zaak is te groot voor de provincie”, aldus de PVV’er.