IJsclubs Vechtdal verwelkomen nieuwe leden na daverende schaatsweek

Winterweer Stralende schaatsdag verloopt zonder noemens­waar­di­ge problemen: regio geniet volop van zon en ijs

13 februari Het was een prachtige dag: waarin heel Nederland volop genoot en alle corona-ellende voor vergat. We wandelden, sleeden, maar schaatsen vooral. Op ieder stukje bevroren water waren schaatsers te vinden. En ook al was het soms ronduit druk: het leidde nergens problemen. Alleen in de Kop van Overijssel werden een paar te volle wegen afgesloten. Lees hieronder terug hoe wij verslag deden van een stralende winterse dag.