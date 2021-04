Illegaal feestje in Rheezerveen: 51 bezoekers op de bon

Strandsfe­ren in Salland: beachveld voor handbal, voetvolley en meer, zó ziet dat er uit

9:51 Beachhandbal, voetvolley tussen de zandkorrels en andere ‘zandsporten‘. Inwoners van de regio Lemelerveld kunnen dat binnenkort gewoon in de eigen omgeving doen. Het kunstgras op sportpark Heidepark is ingeruild voor zand. De strandvelden zijn een initiatief van volleybalvereniging De Bevers en handbalvereniging LHC/Auto van Ewijk. Het dorp speelt in op de trend dat (vooral) beachhandbal in trek komt.