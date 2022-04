Ilona Lagas en Maurits von Martels gaan ‘buurten met BBB’ in Vechtdal

,,De belangen van het platteland moeten steviger op de agenda van de politiek komen te staan’’, zegt Ilona Lagas uit Vinkenbuurt. Ze werd in 1998 raadslid voor de VVD in de gemeente Ommen. Vóór haar verhuizing naar de Ommer buurtschap was ze van 1990 tot 1995 ook al VVD-raadslid in de toenmalige gemeente Nieuwleusen. Van 2006 tot 2014 was ze in Ommen wethouder, waarna ze weer raadslid werd. Van 2017 tot de verkiezingen in 2018 was ze waarnemend wethouder, daarna volgden nog twee jaar als liberaal raadslid.