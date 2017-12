In gesprek over diensttijd in VOC Vechtdal

Je ei kwijt kunnen. Er met elkaar over kunnen praten. Dat is de bedoeling van de bijeenkomsten die het Veteranen Ontmoetingscentrum Vechtdal (VOC) in Hardenberg geregeld organiseert. Aankomende zaterdag wordt er weer zo’n ontmoetingsmiddag voor (ex)-militairen gehouden.

Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd in het VOC Vechtdal. Niet alleen ontmoetingsmiddagen maar ook filmavonden of verschillende toespraken. Dat wordt inmiddels al twee jaar gedaan. De oud-marinier Hendrik Jan Euverman is samen met zijn vrouw al sinds het begin vrijwilliger bij het centrum. ,,Het is fijn om contact te hebben met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Je herkent dingen en praat er makkelijker over met elkaar.”

De 78-jarige Euverman denkt dat veel veteranen na hun dienst niet goed over hun tijd als militair hebben kunnen praten. ,,Vroeger bestond zoiets als het VOC nog niet. Je kon nergens je ei kwijt.” Volgens Euverman zijn veel veteranen blij met een ontmoetingscentrum als deze. Dat blijkt ook uit de bezoekersaantallen. De afgelopen twee jaar zijn er meer dan tweeduizend mensen langsgekomen. ,,Veel veteranen blijven terug komen en contact houden.”

Trauma's

Ook voor veteranen die trauma’s hebben opgelopen tijdens hun diensttijd, is plek in het centrum. ,,Ik heb zelf een opleiding gevolgd waarin ik heb geleerd hoe ik met deze mensen in gesprek kan gaan en ze kan begeleiden.”