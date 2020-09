Inbraak in telefoonwinkel in centrum van Hardenberg

Lutten moet na dertig jaar Erik Meijer verder zonder dorpsdok­ter

22 september Huisartspraktijk Lutten sluit per 1 januari 2021 haar deuren. Het gevolg van een vergeefse zoektocht naar een opvolger. De praktijk in Lutten gaat over naar Slagharen. Voor huisarts Erik Meijer (64) komt daarmee een einde aan bijna dertig jaar eerstelijns zorg verlenen in Lutten zelf. Hij en zijn team verhuizen mee.