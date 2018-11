Inbrekers vergroten winstkans door gokkasten te kraken in Beerzerveld

De daders kwamen binnen door een raam te forceren. Zij moeten tussen 0.30 en 6.30 uur bezig zijn geweest in het etablissement aan de Van Alewijkstraat 32 in Beerzerveld.

Heterdaad

De politie onderzoekt of deze inbraak is gepleegd door drie verdachten die in de afgelopen nacht in Daarle zijn aangehouden. De politie betrapte hun daar op heterdaad bij een inbraak.