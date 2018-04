Inburgeraars geven Alfa-college Hardenberg dikke voldoende

Vorig jaar kreeg het Alfa-college een 8,1. "We scoren voor zowel tevredenheid als slagingspercentages het hoogst in het Noorden", zegt opleidingsmanager Annelies Veldhuis. "Dit betekent veel voor ons. We willen onze inburgeraars de beste start in Nederland geven. Dat doen we door ze zo hoog mogelijk op te leiden, zodat ze verder kunnen in het Nederlands onderwijssysteem of op de arbeidsmarkt."