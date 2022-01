Informatiepunt Duurzaamheid in Hardenberg heropend in De Koppel

Hilbert Moerman opnieuw lijsttrek­ker voor PvdA in Ommen

Hilbert Moerman is bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart lijsttrekker voor de PvdA in Ommen. De huidige fractievoorzitter is al jarenlang het gezicht van de lokale PvdA in de Ommer gemeenteraad.

21 januari