Inspectie haalt zwaar vervuilde dieren uit woning in gemeente Hardenberg: ‘Ademhalen was bijna niet te doen’

Man bedolven onder schoor­steen in Den Ham, per traumaheli naar ziekenhuis: ‘Hij was bij kennis’

23 mei Een man is donderdag gewond geraakt bij werkzaamheden in Den Ham. Hij werd bedolven onder een deel van een schoorsteen dat omviel. Het ongeluk gebeurde in een pand aan de Brink, in het dorpscentrum. Het slachtoffer is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.