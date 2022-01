Inwoners aan zet: naam van viaduct in Varsen mag worden gekozen

‘Intimide­ren­de video’ overvalt burgemees­ter Dalfsen na illegaal feest: ‘Bijzonder onbetame­lijk’

Een overrompelend telefoongesprek waarin burgemeester Erica van Lente door betrokkenen van het illegale feest in Dalfsen wordt ondervraagd, is heimelijk op video opgenomen en verspreid door het dorp. Een schending van privacy, hoort ze van anderen, ook omdat haar nummer in beeld is. ,,Maar ik laat me niet intimideren.”

18 januari