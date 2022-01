Inwoners mogen naam van viaduct in Varsen kiezen uit zes opties

De naam Van Eerde-viaduct verwijst naar de Baron van Pallandt van Eerde, die in de 18de eeuw de Havezathe ‘De Arentshorst’ in de bewuste buurtschap kocht. Van die havezate is weinig meer over. Ondanks eerder geopperde suggesties als het Reinier Paping-viaduct, blijken er verder geen namen te zijn aangeleverd die verwijzen naar een persoon.

Oproep

Nadat de nieuwe verbinding eind vorig jaar werd opgeleverd, deed de provincie Overijssel al een oproep om mee te denken over de naam. Iedereen kon tot afgelopen 31 oktober een suggestie indienen. De provincie benadrukte vooraf dat het de provincie om het even was wat het werd, maar dat niet zomaar elke naam aan de viaduct kon worden gehangen. In totaal werden er ‘slechts’ negen namen aangeleverd voor de fly-over.

Deze zijn vervolgens voorgelegd aan de straatnaamcommissie van de gemeente. Die gaat niet alleen over straatnamen, maar ook over de benoeming van eventuele kunstwerken, zoals het viaduct in Varsen. Op advies van die commissie is een aantal namen afgevallen. Met de overgebleven goedgekeurde namen heeft de provincie aan de hand van een aantal richtlijnen een shortlist gemaakt, met daarop zes mogelijke opties.

Mail

Publiek kan tot en met maandag 31 januari de voorkeur per mail (vechtdalverbinding@overijssel.nl), of via de social media van het project Vechtdal Verbinding aangegeven. De naam met de meeste stemmen komt vervolgens op de fly-over.