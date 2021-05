Jaarrekening Dalfsen toont lager tekort dan verwacht

Coronapandemie

Somber

Voor het meerjarenperspectief heeft dit geen positieve gevolgen, al was het maar omdat uitgestelde taken de komende jaren alsnog dienen te worden uitgevoerd. Van Leeuwen is voor de lange termijn zelfs somberder gestemd dan eerst. ,,Aanvankelijk voorzagen we, na een dip in de eerste twee jaar, een kleine plus voor 2023 en 2024, maar inmiddels zien we aankomen dat we ook in die jaren diep in de min zullen uitkomen.” Hij schat dat het tekort in 2025 kan oplopen tot 1,9 miljoen euro. ,,En dus zullen we met de gemeenteraad in gesprek moeten over de vraag waar bezuinigingen nog mogelijk zijn. Dat zal nodig zijn, want vanaf 2024 worden we geacht een sluitende meerjarenbegroting aan te leveren. Als we daar niet in slagen, bestaat de kans dat we onder toezicht gesteld worden.”