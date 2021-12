Jan Bremmer (81) uit Ommen nog steeds in de ban van bijen

Saif (45) wacht wanhopig op woning en neemt wéér drastisch besluit: 'Het is uitzicht­loos, dit is geen leven’

Saif is op. Mentaal, maar ook fysiek. Al bijna drie jaar woont hij in het asielzoekerscentrum in Hardenberg, in afwachting van een woning in Zwolle. Maar er zit geen schot in de zaak. Daarom is hij weer in hongerstaking, net als afgelopen zomer. Hij doet een wanhopige oproep aan alle Zwollenaren: wie heeft er tijdelijke woonruimte voor hem?

25 december