Janine Godderij uitgezwaaid bij de Veste in Ommen

Janine Godderij kwam 3,5 jaar geleden naar de Veste, als opvolger van de met problemen vertrokken Jan Sinke. Nu gaat ze zelf weg. ,,Vertrekken was geen makkelijk besluit, maar het moment van afscheid nemen is nu gekomen”, zei ze bij haar afscheid tegen personeelsleden en genodigden.,,De Veste staat als een huis, heeft haar kwaliteit op orde, is er voor onze huurders en heeft nauw contact met haar maatschappelijke partners."

Na haar komst veranderde de organisatiestrategie drastisch. Waar het vroeger vooral draaide om het optimaliseren van efficiency in de bedrijfsvoering, staat de de mens centraal. ,,De kern van onze identiteit is dat we niet zomaar 6.500 huizen verhuren, maar dat we ongeveer 15.000 levens van échte mensen huisvesten. Die levens zijn allemaal verschillend. Je kunt wel zeggen dat we een veelvoud van eten, slapen, plezier en verdriet huisvesten. Woongeluk hoort daar ook bij. Dát creëren is wat ons drijft.”