Janine Godderij verlaat corporatie De Veste in Ommen

Godderij komt zelf uit Limburg en was daar al eerder werkzaam bij een grote corporatie. Ze werd in 2014 naar Ommen gehaald om bij De Veste 'een frisse wind' te laten waaien. Volgens de officiële lezing van De Veste is dat gelukt en maakte de corporatie de omslag van een efficiënt vastgoedbedrijf naar een maatschappelijke volkshuisvester. De directeur-bestuur is zelf van mening dat de Veste nu een stabiele corporatie is en dat daarmee haar opdracht in Ommen voltooid is.