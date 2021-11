Jean en Karin slaan zak geld af en verkopen café aan hun eigen dorp: ‘Alles komt hier al 160 jaar samen’

Als de kerkklok op deze vrijdagmorgen begint te luiden, steekt Karin haar wijsvinger op en wisselt ze een veelzeggende blik met Jean, aan het andere eind van de brede stamtafel in café Kappers. Het beieren begint precies om 11.00 uur, en dan weten ze in het katholieke Hoonhorst niet alleen hoe laat het is. ,,Er is iemand overleden”, zegt Karin. Natuurlijk weet ze wie. ,,Maar ook al weten we nog zoveel, we zullen het nooit vertellen.” Jean (58) knikt instemmend. ,,Rouw en trouw. Als uitbater van een dorpscafé maak je het allemaal mee.”