Jelle (14) uit Dalfsen wint prijs bij National Geographic: ‘Ik vond het heel erg leuk, ik was heel verbaasd’

De jonge fotograaf uit Dalfsen kreeg lovende kritieken. ‘Deze foto bewijst dat je ook prachtige landschapsfoto’s kunt maken in de stad’, aldus de vakjury. ‘Je foto zit technisch supergoed in elkaar en er is echt over nagedacht. Het perspectief, de kadering, het lijnenspel. En natuurlijk die superlange sluitertijd, waardoor de autolichten in de avond veranderen in een prachtige streep van kleuren.’