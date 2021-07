Jeugd mag zelf meepraten over meer speelplekken in Hardenberg: ‘Samen buiten spelen’

Brand bij Euwijk Optiek in Hardenberg: ‘Toevallig was er een brandweer­man in de buurt die de eerste hulp verleende’

8 juli Door kortsluiting in het plafond van Euwijk Optiek in Hardenberg vloog het plafond deels in brand, met roetwolken in de optiekzaak tot gevolg. Een brandweerman die toevallig in de buurt was, handelde kordaat en gooide een deel van het systeemplafond op straat.