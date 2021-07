Joerie Church heeft bij HHC Hardenberg weer honger naar de bal

Joerie Church is geboren in Redhill, Engeland. In de voorstad van Londen zag ook Nick Hornby het levenslicht, schrijver van het beroemde voetbalboek Fever Pitch. Voetbalkoorts. Dat is wat Church ook heeft na zijn avontuur bij het Duitse SV Rödinghausen, honger naar de bal. Hij speelde door pech en blessures maar drie wedstrijden in de Regionalliga. Nu is er een nieuwe kans bij HHC Hardenberg.

De naam Hornby zegt Church niks. ,,Ik ken de geschiedenis van Redhill niet echt goed’’, zegt de verdediger na de 3-3 in het oefenduel met Harkemase Boys. Op zijn tweede verhuisde de familie Church naar Nederland. ,,Mijn vader is Engels, mijn zusje is in Nederland geboren en mijn moeder is Nederlands. Het is dus redelijk fifty-fifty bij ons thuis. Gelukkig speelden Nederland en Engeland niet tegen elkaar op het EK. Na de EK-finale heb ik wel flink gebaald.’’

Balen doet Church ook na zijn eerste optreden in het oranje shirt van HHC. Kian Visser maakt in de slotminuut de derde Friese treffer na een 3-1 voorsprong voor de Hardenbergers. ,,We hadden dichter bij elkaar moeten blijven. Dit resultaat heeft wel invloed op mijn gemoedstoestand. Maar ik ben blij dat de kop eraf is, hopelijk kunnen we nu doorwerken naar de competitiestart’’, zegt Church.

Appje van Heerkes

Bij HHC was er deze zomer wederom een vacature in het hart van de defensie na het stoppen van Tim Siekman. Church kreeg een appje van technisch manager Gert Heerkes. Na een gesprek met bestuurslid Bert Nijboer en Heerkes was de overgang in kannen en kruiken. Church speelt voor de pauze links in het centrum, na de pauze staat hij rechts in het hart van de defensie. ,,Op de posities in het centrum ga ik me richten. Ik heb er in de jeugd ook gespeeld. Ik vind nieuwe uitdagingen leuk.’’

Church heeft al flink wat vlieguren als rechtsback achter de rug. Hij speelde 71 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong AZ. ,,Dat is een prima aantal voor mijn leeftijd’’, beseft de 23-jarige verdediger. ,,Ik heb nog altijd de ambitie om terug te keren in het profvoetbal, daar ga ik volledig voor.’’

Quote Ik heb nog altijd de ambitie om terug te keren in het profvoet­bal, daar ga ik volledig voor Joerie Church, HHC Hardenberg

Nieuwe plekken

Church is afkomstig uit Warmenhuizen, hij is nog op zoek naar een woning in de buurt van Hardenberg. ,,Ik studeer nog in Amsterdam. Als ik in Zwolle terecht zou kunnen komen, zou dat ideaal zijn. Ik vind nieuwe plekken ontdekken leuk, altijd op dezelfde plek wonen is een beetje saai.’’

Na zijn jaren in Alkmaar volgde voor Church een avontuur aan de andere kant van de grens, bij SV Rödinghausen in de Regionalliga West. Het bleef bij een seizoen. Door pech en blessures kwam Church tot slechts drie duels in Duitsland. ,,Ik heb veel blessures gehad. Daar was ik rechtsback, maar we switchten naar een systeem waarin backs niet meer voorkwamen. Toen we weer terug switchten raakte ik geblesseerd. Ongelukkig.’’

Nu is Church dus terug op vaderlandse bodem. Bij HHC Hardenberg wacht een avontuur in de Jack’s League, de tweede divisie. ,,Het goed tot nu toe. Ik ben hier prima opgevangen. Het zijn gasten die het beste eruit willen halen, dat bevalt me wel.’’