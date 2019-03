Johan Derksen slacht HHC Hardenberg: ‘Het lijkt niet op voetbal’

,,Ik heb een tv-weekend gehad, ja hoe diep kun je zinken en hoe kun je je vervelen, ik heb zaterdagmiddag de hele wedstrijd gezien van HHC Hardenberg tegen Barendrecht. Het lijkt niet op voetbal. Dat zijn mensen die worden bij amateurclubs weggekocht en die trainen toch wel vier keer in de week”, zo leidde Derksen zijn HHC Hardenberg-roast in.

‘Echt bedroevend’

De spelers van de in de tweede divisie uitkomende Hardenbergers kunnen er in Derksens ogen niks van. ,,Ze kunnen met één been een bal schoppen en met het andere been kunnen ze niets. (...). Ze hadden mij moeten betalen dat ik die anderhalf uur uitgezeten heb. Het is echt bedroevend hoor dat niveau (...). Als je geen supporter bent van zo'n dorpsclub is het helemaal niet leuk om naar te kijken.”