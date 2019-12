Jong en oud bezoeken de Bouwblokjes Legobeurs in Hardenberg voor de ‘fijne verslaving’

Nog geen oplossing voor ‘gedumpte’ ex-gevangene Petra Kopmeiners

27 december De ex-gedetineerde psychiatrisch patiënte Petra Kopmeiners (56) zit nog altijd in een bed & breakfast in Hardenberg. Zij zou daar volgens de b&b-eigenaren op kerstavond door medewerkers van de Zwolse gevangenis zijn ‘gedumpt’. Justitie zegt in een reactie zich niet te herkennen ‘in het beeld dat in de media wordt geschetst van de gang van zaken’.