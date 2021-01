Jonge automobilist uit Ommen kan maar kort genieten van zijn rijbewijs: plankgas ingeleverd

Overijssel koopt boerderij­en op bij kwetsbare natuur

18 januari De provincie Overijssel gaat veehouderijen rondom kwetsbare natuurgebieden opkopen om de stikstofuitstoot te verminderen. In de eerste ronde is er zo’n 7,5 miljoen euro beschikbaar, goed voor de aankoop van drie of vier agrarische bedrijven.