Jonge Hardenberger maakt boek en film over strijd tegen de kilo's

Spectacu­lai­re speeldag pakt heerlijk uit voor SV Urk en Olde Veste, terwijl Alcides opnieuw hard onderuit gaat

Er zal heel snel iets moeten veranderen bij Alcides. De ploeg uit Meppel ging op eigen veld kansloos onderuit tegen Be Quick 1887 en moet daardoor meer en meer rekening houden met degradatie naar de eerste klasse. SV Urk boekte daarentegen een belangrijke zege in de strijd om handhaving in de derde divisie. HHC Hardenberg herstelde zich van twee nederlagen, terwijl Flevo Boys en VVOG niets zijn opgeschoten.