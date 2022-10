Jorren Snippe uit De Krim weet voor wie hij zijn laatste officiële marathon loopt: ‘Kwam als een donderslag bij heldere hemel’

Jorren Snippe uit De Krim loopt graag hard. In december loopt hij echter zijn laatste officiële marathon - in Valencia - en daar knoopt hij meteen een inzamelingsactie aan voor Stichting Hartekind. ,,Omdat mijn broertje een hartafwijking had en helaas maar 13 jaar is geworden.”

Hij is geen vreemde in De Krim, bijna dagelijks rent hij door het kanaaldorp. Al jarenlang. De verstandelijke beperking en korte benen zijn voor deze sportieveling geen beperking. ,,Ik was 12 jaar toen ik voor het eerst meeging met de loopgroep in De Krim. Dat deed ik op afgetrapte schoenen. Wat had ik een spierpijn daarna zeg”, herinnert Snippe zich nog goed.

Die pijn weerhield hem er niet van om door te gaan, zeker niet omdat hij twee fantastische trainers tegen het lijf liep: René Marissen uit De Krim en Henk Meppelink uit Gramsbergen. ,,Ik had met hen meteen een goede klik, omdat ze allebei met jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking werken. Daardoor werd het leuker en leuker. Na een jaar liep ik al mijn eerste duurloop van 16 kilometer, vanuit De Krim naar mijn school in Hoogeveen. Henk daagde mij uit daarmee”, blikt hij terug.

Na een paar jaar goed trainen in de loopgroep, kwam trainer Meppelink met een nieuwe uitdaging voor de hardlopende Krimmenaar. ,,Een halve marathon, met Henk. En dat was leuk, ik liep hem binnen de twee uur. En tegenwoordig is het helemaal geen moeite meer. Ik loop de halve met gemak.” Trots toont hij zijn medailles.

Laatste

Want het bleef niet bij de ‘halven’. Inmiddels heeft hij meerdere marathons gelopen, waaronder Enschede en Utrecht. Valencia staat nu gepland. Een mooi vooruitzicht, toch geeft hij aan dat dit de laatste officiële marathon wordt die hij gaat lopen.

Hij is maar 1,55 meter lang. De sportieveling toont zijn benen, die duidelijk korter zijn dan die van de gemiddelde hardloper. De stappenteller bewijst dat. ,,Tijdens de marathon van Enschede liep ik met een vrouw. Zij had 49.000 stappen gezet, ik 63.000. Door die korte benen heb ik er daarna ontzettend pijn aan. Maar het is ook mijn koppie, de voorbereiding op de marathon vind ik erg lastig. De voorbereiding en de mensenmassa, door de drukte ben ik dan de weg kwijt”, legt hij uit. ,,Maar ik blijf wel hardlopen hoor.”

Hartekind

Valencia wordt dus de laatste officiële loop voor Snippe. Maar dan wel met een extra motivatie die hem vleugels zal geven, in de mensenmassa. Hij gaat lopen om geld binnen te halen voor Stichting Hartekind, die met gericht, innovatief en gedegen onderzoek de overlevingskansen van kinderen met een hartafwijking vergroten. Snippe heeft een Facebookpagina aangemaakt en die loopt volgens hem goed. Er is al meer dan 1100 euro overgemaakt. Hij weet wat hij wil. ,,Ik doe het allemaal voor mijn broertje Senna die in 2017 plotseling overleed door een hartafwijking, dat kwam echt als een donderslag bij heldere hemel.”

Doneren kan via de Facebookpagina van Jorren Snippe.