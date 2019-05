Jubileumeditie van Erbens Vechtdaltoer: meer deelnemers dan de laatste jaren

Erben Wennemars had het er zaterdag maar druk mee. De naamgever van Erbens Vechtdaltoer stond om negen uur 's ochtends aan de start bij het clubhuis van de organiserende Tourclub Dalfsen en bakte 's middag Vechtdalburgers voor de teruggekeerde toerfietsers. Tussentijds verzorgde hij nog een motivatiesessie in hotel Mooirivier in Oudleusen en gaf hij in het bijzijn van vele fietsers op camping Pallegarste in Mariënberg een interview bij het pop-up café van de NTFU.

Dat laatste is een nieuw initiatief van de toerfietsersbond, bedoeld om meer begrip te kweken tussen wielrenners en 'gewone' fietsers en daarmee de veiligheid te vergroten. Geen overbodige luxe, want die twee komen elkaar steeds vaker tegen, weet Jan Ardesch van de organiserende Toerclub Dalfsen. ,,Vooral door de toenemende populariteit van de E-bike. Bij veel toertochten blijven ze gescheiden door de verschillende routes, maar het geeft soms wel eens problemen. Dan is een beetje begrip voor elkaar wel prettig.’'

Probleemloos