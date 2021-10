Jubileumeditie van Pooltocht in Ommen in de stromende regen

Kleddernat zijn ze, herkenbaar aan de poncho’s en de geplastificeerde routekaart die op de borst bungelt. Bij het Bostheater hebben ze even rust en lol. Vier op een rij spelen, abseilen en een dikke vette koek met slagroom. De scouts hebben er al een lange dag opzitten en ook de nacht was heftig, in een tentje bij Ada’s Hoeve. Dat weten Steven Poolman en de broers Tim en Luuk Prins van scouting Dedemsvaart te vertellen, terwijl ze gretig de koek verslinden. ,,We slapen met zijn drieën in de tent en die stortte in. We moesten de tent goed vasthouden en daarna de haringen weer in de grond”, blikt Steven terug op het avontuur. Ze lopen met zijn drieën de A-hike.