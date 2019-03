Jubileumshow Ommer Popkoor Vocalicious als visitekaartje

De puntjes moeten nog even op de i. In een drie uur durende repetitie in het gebouw van muziekvereniging Soli Deo Gloria nemen de zangers en zangeressen van Vocalicious het hele repertoire nog eens nauwgezet door. Aan elk detail wordt gedacht, want op de vloer staat met tape de afmeting van het podium in De Carrousel aangegeven. Anya Auer, Tiny Hoving en Rineke van Elburg zijn er klaar voor. ,,Het is ons eerste echt grote concert”, vertelt Hoving. ,,We willen echt iets neerzetten.”