Kampeerder Zandstuve Rheeze zoekt vertier binnen

Gezinnen die hoopvol naar de campings in Rheeze zijn afgereisd voor een aantal zonnige dagen meivakantie, komen tot nu toe bedrogen uit. De thermometer gaf vanmiddag amper 13 graden. Het was koud en het regende pijpenstelen. Resultaat: natte kampeerterreinen.

Nattigheid alom op de campings, zoals in Kampeerdorp Zandstuve bij Hardenberg. Het kampeerterrein is nagenoeg volgeboekt. Van de 300 kampeerplekken en de 100 accommodaties is er vrijwel geen een meer vrij. Als gevolg van de natte nacht van zondag op maandag was het terrein vandaag behoorlijk drassig. Parkmanager Wouter van der Meer constateerde dat de drainage op het terrein goed zijn werk had gedaan, maar ging overdag toch maar even voor de zekerheid wat 'technisch prikken' op de kampeervelden om het water wat sneller te laten afvoeren.

Theater

Van der Meer ziet vooral de voordelen van het natte voorjaarsweer. Nu gaan mensen eens massaal gebruik maken van de binnenfaciliteiten die het Kampeerdorp Zandstuve te bieden heeft. Zo zat het theater, het binnenbad en het Cobus Speelkasteel maandagmiddag bomvol. ,,In de theaterzaal kunnen maximaal 400 mensen. Daar kon niemand meer bij, zo druk was het'', zegt de parkmanager opgetogen. Het is een geweldige opsteker voor het theaterteam dat veel tijd steekt om een mooie productie neer te zetten, noemt hij.