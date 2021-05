Kan toiletpapier gebruikt worden in asfalt? Waterschap onderzoekt het in Dalfsen

Resten van toiletpapier gebruiken als grondstof voor asfalt? Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat in Dalfsen onderzoeken of het mogelijk is. Voor deze proef wordt 1,2 miljoen euro vrijgemaakt.

Het onderzoek draait om de stof cellulose. Dat is een stof die zit in bomen en planten en zodoende ook in wc-papier terecht komt. Na het zuiveren van het rioolwater blijft het toiletpapier achter in het slib. Op het terrein in Dalfsen bouwt het waterschap een nieuwe installatie, waarin met twee verschillende zeeftechnieken wordt geprobeerd om de cellulosevezels uit het slib te halen.

Afdruipremmer

Waarom doet het waterschap deze moeite? Cellulose blijkt een stof te zijn die kan worden hergebruikt. Bijvoorbeeld in de asfaltindustrie als afdruipremmer. Anders gezegd: als stof die het asfalt bij elkaar houdt, terwijl het nog vloeibaar is. Onderdeel van het onderzoek is ook om te ontdekken welke industrieën nog meer gebruik kunnen maken van de cellulose.

Het hergebruiken van cellulose is niet helemaal nieuw in de wereld van de waterschappen. Zo begon Vallei en Veluwe twee jaar geleden een vergelijkbaar onderzoek in Ede. Echter werd de stof met een stoombehandeling uiteindelijk omgewerkt tot actief kool. Dit koolstof kan gebruikt worden voor het filteren van afvalstoffen, zoals medicijnresten. Actief kool zit onder meer in Norit, dat het darmkanaal zuivert en herstelt bij diarree.

Beter zuiveren

Overigens heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta zelf ook baat bij de proef. Het idee is dat door het zeven van cellulose het rioolwater in de toekomst efficiënter gezuiverd kan worden. Of deze veronderstelling klopt wordt ook tijdens de proef in Dalfsen onderzocht.