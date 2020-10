Karin uit Lutten liet zich niet kisten door dubbele pech, maar vraagt nu toch om hulp

Omwonenden leggen zich niet neer bij uitbrei­ding pluimvee­slach­te­rij in Dedems­vaart

7 oktober Sinds pluimveeslachterij Plukon in Dedemsvaart een jaar of vijf geleden haar uitbreidingsplannen aankondigde, volgt een groep omwonenden alle ontwikkelingen op de voet. Ze zijn de luis in de pels en proberen dit in hun ogen onzalige plan te voorkomen. ,,Ik snap haar wens, maar uitbreiden binnen de bebouwde kom is geen goed idee. De slachterij zit gewoon te dicht bij de bewoonde wereld.”