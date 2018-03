Karlijn (15) uit Gramsbergen in 'blind auditions' The Voice Kids

De 15-jarige Karlijn Luisman uit Gramsbergen staat vanavond in de 'blind auditions' van The Voice Kids, de talentenjacht van RTL4 voor kinderen. Dan is te zien of ze door de coaches Ilse DeLange, Douwe Bob, Marco Borsato of Ali B wordt geselecteerd voor de 'battles', waarin zo'n 45 talenten het tegen elkaar opnemen.

Karlijn, leerlinge toegepaste leerweg van het Vechtdal College die dit jaar haar examen hoopt te halen en daarna op het Deltion College in Zwolle graag de artiestenopleiding wil volgen, zingt al vanaf haar tiende. Ze kreeg zangles bij Christel Peters in Dalen en ontwikkelt zich nu verder bij de Babette Labeij Music Academy in Amsterdam. Haar grote muzikale voorbeelden zijn onder anderen Pink, Jessie J, Dua Lipa, The Script, Ed Sheeran en Kensington.

Karlijn Luisman zat op 16 februari bij de live-uitzending van de finale van The Voice. ,,Dat was echt geweldig. Mijn vader had al gezegd dat hij met ons naar de finale van The Voice of Holland wilde, en dat lukte. De kaarten waren echt binnen een paar uur uitverkocht. Het was een superavond op hetzelfde podium waar ook de blind auditions van The Voice Kids opgenomen worden!''

Vond je de blind audition spannend? Welk nummer zong je daar?

,,Ik was wel zenuwachtig maar probeerde mezelf steeds te laten denken hoe leuk dit alles is. Het liedje wat ik heb gezongen kun je vrijdagavond vanaf 20.30 uur zien bij de Voice Kids op RTL4.''

Leven je klasgenoten en vriend(inn)en fanatiek mee?

,,Tuurlijk! Ze zijn allemaal super enthousiast en dat is hartstikke leuk. Al mijn vriendinnen maar ook mijn medeleerlingen en natuurlijk de docenten van het Vechtdal College. Mijn grootste fans zijn mijn zus Marise en mijn opa, die momenteel helaas in het ziekenhuis ligt. Van hem heb ik het zingen geleerd toen ik klein was.''

Je won in 2014 nog de Jeugdronde van Gramsbergen. Als je niet verder komt in The Voice Kids, ga je dan weer harder trainen bij WSV Emmen?