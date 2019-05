Kat doodgeschoten vanuit woning in Gramsbergen

Voetbalver­e­ni­ging Lemeler­veld boos over JOP: 'boerenver­stand uit de gemeente verdwenen’

7:01 De sportverenigingen in Lemelerveld kunnen zich nog steeds niet vinden in het voorstel van wethouder Jan Uitslag om alsnog een jeugdontmoetingsplek (JOP) bij het Heidepark neer te zetten. Dat idee werd in december door de gemeenteraad afgeschoten, maar wordt maandag opnieuw ingebracht. ,,Soms worden voorstellen blijkbaar tot in het oneindige voorgesteld.”