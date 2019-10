Kater op zoek naar eten stikt in weggegooid chipszakje in Dalfsen

Het Kompas in Nieuwleu­sen komt teug uit het dal en viert 100-jarig bestaan

10:00 Na een slechte beoordeling van de onderwijsinspectie in 2013 heeft basisschool Het Kompas in Nieuwleusen zich dusdanig ontwikkeld dat de school al sinds 2018 een voldoende scoort. Volgende maand is het feest compleet, want dan bestaat de school 100 jaar.